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محافظ القاهرة يعتمد التعريفة الجديدة للركوب بزيادة 15%.. تعرف عليها

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:25 م
محافظ القاهرة يعتمد التعريفة الجديدة للركوب بزيادة 15%.. تعرف عليها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية طبقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية وقرار مجلس الوزراء بالزيادة 

 

انتهت الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة . برئاسة اللواء منيب العزب مدير الإدارة، من تحديد التعريفة الجديدة لكافة الخطوط التى تربط القاهرة بمحافظات الوجه البحرى والوجه القبلى.

 

وشدد محافظ القاهرة على مدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة بوضع التعريفة الجديدة بخط كبير وواضح داخل مواقف الأقاليم.

 

ووجه محافظ القاهرة بالسحب الفورى لرخصة أى سائق لن يلتزم بهذه التعريفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وبلغت الزيادة حوالى 15% للأجرة قبل رفع الأسعار.

 

كما أكد محافظ القاهرة على عدم السماح بأى شكل بزيادة تعريفة أجرة الركوب بشكل عشوائى، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع عاجل وفورى فور إعلان القرار الوزارى بتحريك الأسعار ودراسة الآثار المتربة على رفع أسعار السولار والبنزين من كافة الجوانب لتحديد قيمة الزيادة فى تعريفة أجرة الركوب بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين سواء السائقين وأصحاب السيارات أو المواطنيين الذين يستقلون المركبات فى حركة النقل الداخلى أو الخارجى مع الأخذ فى الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأى شكل من الأشكال للتخفيف عن كاهل المواطنين.

 

كان المحافظ قد عقد اجتماعا عاجلا بجميع أعضاء وقيادات الجهاز التنفيذى للمحافظة بحضور اللواء مهندس محمد حنفى السكرتير العام والمهندس مصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد ورئيس هيئة النقل العام ورئيس هيئة السرفيس ومدير الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة و مدير ادارة المرور ومديرى مديريات التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين والمرور الإدارة العامة لمواقف الأقاليم بالقاهرة وممثلى كافة الجهات المعنية لدراسة وإقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب واعتمادها رسميا ومقترحات تحريكها بما لا يتجاوز زيادة قدرها نحو 15% على الأكثر وإعلانها مباشرة بمختلف وسائل الإعلام وتعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة.

 

 

و أكد المحافظ على أنه ستكون هناك رقابة مشددة على جميع مواقف السيارات وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة التى حددتها اللجنة المختصة سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسى فى النقل الداخلى مع الأخذ فى الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأى شكل من الأشكال للتخفيف عن كاهل المواطنين .

 

جاء ذلك تنفيذا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية وما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على تحريك أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة الموافق 5 من شهر يوليو الجارى.

 

وكان محافظ القاهرة ترأس غرفة عمليات المحافظة، بحضور قيادات المحافظة ورئيس هيئة النقل العام، اللواء رزق على، ومدير مشروع سرفيس القاهرة،اللواء عمرو جمجوم، لبحث زيادة أجرة هيئة النقل العام و سيارات السرفيس، وأجرة مواقف الأقاليم عقب تحرير سعر المواد البترولية.


تعريفة الركوب

اسعار البنزين

اسعار الوقود

التاكسي الابيض

اسعار الميكروباصات

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