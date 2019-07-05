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محافظ الجيزة يعتمد تعريفة الركوب لخطوط السرفيس بزيادة من 10 لـ15%

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:58 م
محافظ الجيزة يعتمد تعريفة الركوب لخطوط السرفيس بزيادة من 10 لـ15% محافظ الجيزة يعتمد تعريفة الركوب لخطوط السرفيس
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ظهر اليوم الجمعة تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم، وذلك عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وأكد راشد، فى بيان اليوم، أن اللجنة التى تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة مشيرًا أن نسبة الزيادة تراوحت بين 10 % إلى 15 % لخطوط السرفيس الداخلية و لخطوط الأقاليم والمحافظات .

وشدد المحافظ على تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الالتزام بالتعريفات المحددة وذلك بحضور ممثلى الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع أمن الجيزة وذلك بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال ترأسه غرفة عمليات المحافظة حيث شدد راشد خلالها على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذى للسرفيس والنقل الجماعى بشن حملات داخل المواقف لمنع أى زيادة عشوائية فى تعريفة الركوب واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالف.

كما شدد على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة عن طريق الحملات التفتيشية المستمرة من الإدارة العامة لمرور الجيزة ومباحث المرور وجهاز السرفيس والنقل الجماعى مؤكدا على اعلان التعريفات الجديدة أمام المواطنين حيث سيتم وضع لافتات "استيكر" على سيارات السرفيس مدون عليها التعريفة المحددة لكل خط سير اضافه الى تعليق لافتات بالمواقف الرسمية داخل المحافظة والبالغ عددها 35 موقف مدون عليها تعريفات الركوب لكل خطوط السير ورقم الشكاوى لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن اى مخالفات من السائقين او عدم التزامهم بالتعريفات المحددة .

وأكد راشد انه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية ( الاقاليم ) مع المحافظات المجاورة حيث تم التواصل مع محافظات ( سوهاج والمنيا والقليويبية والاسكندرية وأسيوط وبنى سويف والقاهرة وغيرها من المحافظات التى ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الاقاليم .

اللقاء الذى ترأسه المحافظ حضره اللواء محمد رافت السكرتير العام واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس.

 


تعريفة الركوب

تعريفة الجيزة

زيادة الاجرة

اسعار البنزين

اسعار السولار

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