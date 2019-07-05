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محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعاً طارئا لتحديد تعريفة المواصلات الجديدة

الجمعة، 05 يوليه 2019 04:20 م
محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعاً طارئا لتحديد تعريفة المواصلات الجديدة جانب من الاجتماع
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عقد اللواء دكتور احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ظهر اليوم الجمعة، اجتماع عاجل لتحديد تعريفة المواصلات الجديدة، عقب قرار رفع أسعار المحروقات، وتم تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير المرور ومدير إدارة المواقف ومسئولى التموين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن التعريفة الجديدة سيراعى فيها أن تتناسب بدقة مع الزيادات الجديدة دون مغالاة لعدم إضافة أعباء كبيرة على المواطن.

وأشار المحافظ إلى أن الزيادات ستكون طفيفة وحسب المسافات التى تقطعها الوسيلة، موضحا أن التعريفة الجديدة سيتم إعلانها فور إقرارها وتعليقها بالمواقف للالتزام بها مع التشديد على عدم تجاوز هذه الزيادات والتواجد الدائم لمباحث المرور ومسئولى المواقف، منعا لاستغلال السائقين الموقف ورفع التسعيرة عن القيمة المقررة مع وضع عقوبات شديدة على كل من يخالف التسعيرة الجديدة.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع أن المحافظة تسعى دائما لخدمة مواطنيها، مشيرا إلى أن قرار ارتفاع أسعار المواصلات بعد زيادة أسعار الوقود لن يصيب الموطن بضررا كبيرا، وأن زيادة أسعار الوقود تعتبر زيادة قليلة جدا بالنسبة للدعم الفعلى الذى تنفقه الحكومة نظير استيراد الوقود .

 

 


اسعار البنزين

البحر الاحمر

تعريفة موصلات البحر الاحمر

اسعار المحروقات

محافظ البحر الاحمر

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