محافظ أسيوط يترأس حملة مسائية مفاجئة بعدد من المواقف ومحطات الوقود

أسيوط - ضحا صالح

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، مساء اليوم حملة، مفاجئة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة أسيوط "الأزهر ونزلة عبد اللاه والمعلمين الجديد"، وذلك للتأكد من مدى انضباط حركة نقل الركاب والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وتشديد الرقابة وضبط أى مخالفات من السائقين على كل الخطوط طبقا لتعريفة الركوب المقررة بعد تحريك أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعى اليوم الجمعة، والتأكيد على وضع ملصقات التعريفة الجديدة على السيارات واللوحات الإرشادية داخل المواقف.

واستمع محافظ أسيوط إلى قائدى السيارات والمواطنين حول تطبيق التعريفة الجديدة، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ عن أى تجاوزات يقوم بها قائدو مركبات نقل الركاب تخالف التعريفة المقررة بين المحافظة والمحافظات الأخرى ومراكز وقرى المحافظة على الخط الساخن وخدمة الواتس آب للرقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) أو من خلال الرقم الأرضى (2325369 / 088) الخاص غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لسرعة التعامل معها بالتواصل مع إدارات المرور والمواقف ورؤساء المراكز والأحياء.

كما تفقد المحافظ عددًا من محطات الوقود بوسط المدينة للتأكد من التزامها بتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية والاطمئنان على مدى توافر المواد البترولية من السولار والبنزين والغاز الطبيعى واستمع لعدد من السائقين والمواطنين حول مدى توافر المواد البترولية، مؤكدًا تفعيل الرقابة التموينية والإشراف الكامل على عملية التوزيع، لافتًا إلى أنه ستكون هناك إجراءات وعقوبات رادعة ضد المخالفين.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن رفع حالة الاستعداد بالمواقف على مستوى المحافظة ومتابعتها أولًا بأول، من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة المنعقدة بشكل دائم وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمنع التلاعب بتعريفة نقل الركاب وكلف رؤساء المراكز وإدارة المواقف والأجهزة المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين ومباحث التموين بالانتشار وتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والتواجد فى الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، واستغلال المواطنين عقب اعتماده لتعريفة نقل الركاب الجديدة، والتى أصبحت 8 جنيهات للتاكسى، و2 جنيه للسيرفيس داخل المدينة، و4 جنيهات لمدينة أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى تعديل الأجرة بين مدينة أسيوط ومراكزها لتصبح 10.5 جنيه لمدينة ديروط، و8.5 جنيه لمدينة القوصية، و4.75 جنيه لمدينة منفلوط، و4.25 جنيه لمدينة أبوتيج، و6 جنيهات لمدينة صدفا، و7.5 جنيه لمدينة الغنايم، و4.75 جنيه لمدينة ساحل سليم، و6.5 جنيه لمدينة البدارى، و3.5 جنيه لمدينة أبنوب، و2.5 جنيه لمركز الفتح، كما تم تعديل تعريفة الأجرة المقررة بين محافظة أسيوط والمحافظات الأخرى، فأصبحت 105 جنيهات لمحافظة القاهرة، و92 جنيها للغردقة، و52 جنيها لمحافظة قنا، و46 جنيها لنجع حمادى، و41 جنيها للوادى الجديد، و23 جنيها لسوهاج، و24 جنيها للمنيا، وملوى 17.5 جنيها.