محافظ أسوان: الزيادة فى تعريفة السرفيس لا تتعدى 15%

أسوان - عبد الله صلاح

قرر أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أن تكون التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس بزيادة لا تتعدى نسبة الـ 15%، وذلك بعد استعراض خطوط السير لسيارات السيرفيس والتاكسى سواء الداخلية أو الخارجي.

وأضاف محافظ أسوان، خلال الاجتماع الطارئ الذى عقده اليوم الجمعة، أنه تم وضع توجيهات عامة بضرورة مراعاة كل خط سير على حده طبقاً للمسافات بين المواقف، بجانب التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد تعريفة الخطوط الخارجية بين المحافظة وباقى المحافظات الأخرى بسعر موحد.

وقال أحمد إبراهيم إن المحافظة حريصة على أن تكون التعريفة الجديدة تحقق التوازن المطلوب بين مطالب المواطنين والسائقين، مع الأخذ فى الاعتبار بأن زيادة أسعار المحروقات لا يعنى الزيادة بنفس النسبة فى تعريفة الأجرة حيث توزع الزيادة على عدد الركاب وعدد الكيلومترات المنفذة بلتر الوقود ، بجانب أن سعر الوقود يعتبر أحد عناصر تكاليف وسيلة النقل طبقاً لنسبة الزيادة عن التعريفة السابقة.

وأشار إلى ضرورة الإسراع فى الإعلان عن التعريفة الجديدة ووضعها على بنرات بالمواقف وأيضاً استيكر زجاج جميع سيارات السيرفيس الميكروباص والتاكسى والبيك آب لتعريف المواطنين بها بالشكل المطلوب تشمل بيان بخط السير والأجرة وأرقام تليفونات الشكاوى حيث أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التلاعب فى الأجرة المحددة من خلال قيام ضباط وأفراد المرور بتحرير مخالفة فورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفت المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع مسئولى الشركات والهيئات والمصانع والمدارس الخاصة على تجهيز وإعداد أسطول كبير من الأتوبيسات وسيارات المينى باص لاستخدامها كوسائل نقل جماعى فى حالة حدوث أى محاولات أو تجاوزات من بعض السائقين حيث سيتم توظيف هذا الأسطول طبقاً لإمكانيات كل شركة وهيئة ومصنع ومدرسة ، مع وضع خريطة التحركات تشمل المناطق السكنية المستهدفة والتوقيتات الزمنية وأسلوب التدخل السريع دون التأثير على سير العمل فى هذه المواقع.

وكلف "إبراهيم"، مفتشى ومباحث التموين لتشديد الرقابة التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من إلتزام الجميع بالأسعار التى تم إعلانها وخاصة أنبوبة البوتاجاز المنزلية التى سيتم تسليمها داخل المستودع بـ 65 جنية بالإضافة إلى 5 جنيهات مقابل توصيلها للمنازل ، فى حين أن أنبوبة البوتاجاز التجازى سيتم تسليمها فى المستودع بـ 130جنية علاوة على 10 جنيهات مقابل توصيلها للمحلات التجارية والورش.

وأوضح أحمد إبراهيم بأن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة كانت ضرورية من أجل حياه مستقبلية أفضل للأجيال القادمة لأنها ستصب فى النهاية لمصلحة المواطن الذى سيجنى ثمار هذه الإجراءات فى القريب العاجل وخاصة أنه لا مساس بسعر بيع رغيف العيش حيث ستتحمل وزارة التموين فرق أسعار الوقود بالنسبة للمخابز البلدية.

وناشد محافظ أسوان، المواطنين بالإيجابية فى الإبلاغ عن أى تجاوزات تحدث من بعض السائقين بالإتصال بغرفة عمليات المحافظة على أرقام ( 2483115 و 2483116 )، أو على الخط الساخن لإدارة مرور أسوان ( 2430222 ) ، أو على منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء برقم ( 16528 ) حيث سيتم تلقى أي بلاغات أو شكاوى بجانب الرد على الإشاعات المغرضة وسرعة التعامل مع أي طوارئ.

يذكر أن الاجتماع حضره، سعيد حجازى نائب المحافظ، واللواء محمد توفيق مساعد مدير أمن أسوان و مديرى شرطة المرور والمرافق ومباحث التموين ، علاوة على مديرى المواقف والتموين وممثلى اللجنة النقابية للنقل البرى فضلاً عن مسئولى الجهات الأمنية والرقابية.