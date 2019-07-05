محافظة سوهاج تعلن التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية ..تعرف عليها

سوهاج - محمود مقبول

عقدت محافظة سوهاج اليوم الجمعة إجتماعا موسعا برئاسة اللواء يسرى خضر السكرتير العام للمحافظة،لمناقشة التعريفة الجديدة لخطوط النقل الخاصة بنقل الركاب بين القرى والمراكز والمحافظات.

ومن جانبه أكد أحد أعضاء اللجنة المجتمعين أن التعريفة الحالية تشمل كافة وسائل نقل الركاب على مستوى المحافظة والتى تشمل " السرفيس وخطوط النقل بين المراكز وخطوط النقل بين القرى والخطوط الطويلة بين المحافظات، وسوف يتم تعميم التعريفة على كافة المواقف وسوف يتم وضعها فى مكان بارز بالسيارة، ليشاهده الجميع ويلتزم بها السائقين وأنه سوف يتم تعين خدمات مرورية للتأكد من إلتزام الجميع بالتعريفة الجديدة، وعدم تخطيها أو المبالغة فيها وأن من يقوم بمخالفة القواعد المنظمة، وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

يذكر أنه شارك فى الإجتماع الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد والعميد مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور ورئيس مباحث المرور، وعضو شئون قانونية من المحافظة ورئيس لجنة المواقف ورئيس نقابة السائقين وعضو من إتحاد العمال.