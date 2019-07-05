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محافظة القاهرة: زيادة جنيه على جميع خطوط النقل العام فى التعريفة الجديدة

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:19 م
محافظة القاهرة: زيادة جنيه على جميع خطوط النقل العام فى التعريفة الجديدة السيرفيس - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت محافظة القاهرة أنه تمت زيادة جنيه فقط على جميع خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة بعد زيادة أسعار المحروقات.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الزيادة التى تم اعتمادها من محافظة القاهرة، بشأن تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار المحروقات، لا تزيد عن 15%، مشيرا إلى أن التعريفة الجديدة تطبق على كل من سيارات السرفيس وأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات لأجرة (التاكسى الأبيض)، على أن يتم الإعلان داخل كل موقف لتعريف المواطنين بخط السير وقيمة التعريفة المحددة، وفى حالة عدم التزام السائق بالتعريفة المقررة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد محافظة القاهرة أن الزيادة فى التعريفة الجديدة تأتى طبقا لمعدلات الزيادة فى الوقود، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة على ضرورة المتابعة الميدانية داخل مواقف النقل الجماعى بمواقف السرفيس والأقاليم، وعمل حملات مكثفة لمتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة المحددة، ومنع الانتظار فى غير الأماكن المخصصة لهم، وإلزام كل سائق سيارة بوضع ملصق إعلانى على واجهة السيارة محدد به خط السير وقيمة التعريفة .


السيرفيس

اسعار الوقود

اسعار​البنزين

التاكسي الابيض

هيئة النقل العام

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