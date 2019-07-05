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محافظة الجيزة تخصص أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالتعريفة

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:13 م
محافظة الجيزة تخصص أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالتعريفة موقف سرفيس - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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خصصت محافظة الجيزة، أرقام للتواصل مع المواطنين لتلقى الشكلوى الخاصة بتعريفة الركوب الجديدة، والإبلاغ عن السائقين الغير ملتزمين بالتعريفة التى اعتمدت من المحافظة بزيادة من 10% لـ 15%

وخصصت المحافظة خطوط ساخنة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات وتضم الأرقام "15333، 16528"، وخط ساخن مجلس الوزراء و"19285"،و خط ساخن الإدارة العامة لمرور الجيزة و"35869193" المحافظة و114 خط ساخن المحافظة .

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة عن طريق الحملات التفتيشية المستمرة من الإدارة العامة لمرور الجيزة ومباحث المرور وجهاز السرفيس والنقل الجماعى مؤكدا على اعلان التعريفات الجديدة أمام المواطنين حيث سيتم وضع لافتات "استيكر" على سيارات السرفيس مدون عليها التعريفة المحددة لكل خط سير اضافة إلى تعليق لافتات بالمواقف الرسمية داخل المحافظة والبالغ عددها 35 موقف مدون عليها تعريفات الركوب لكل خطوط السير ورقم الشكاوى لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن اى مخالفات من السائقين او عدم التزامهم بالتعريفات المحددة .

 


السيرفيس

اسعار الوقود

اسعار​البنزين

التاكسي الابيض

هيئة النقل العام

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