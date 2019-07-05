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محافظة البحيرة: توفير كافة منتجات البترولية فى منافذ التسويق (صور)

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:06 م
محافظة البحيرة: توفير كافة منتجات البترولية فى منافذ التسويق (صور) اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال اجتماع غرفة العمليات بالمحافظة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أن جميع محطات الوقود تعمل بشكل طبيعى، وأن جميع المنتجات البترولية المتنوعة متوفرة بكافة منافذ التسويق، خلال إجتماع  غرفة العمليات بالمحافظة بحضور الدكتورة نهال بلبع  نائب المحافظ ،عبد الرحمن الشهاوى  السكرتير العام للمحافظة و حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد وكافة الجهات المعنية.
 
ووجه محافظ البحيرة القيادات التنفيذية، بضرورة المرور المستمر على مواقف السيارات، للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة للسيارات الميكروباص والسيرفيس والتاكسى وتوزيعها على السائقين، وإعلانها بشكل واضح للجمهور، وضرورة ربط غرف العمليات الفرعية بنطاق المراكز والمدن بغرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام، للإطلاع على مستجدات الموقف ومدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بكافة المواقف وعلى جميع الخطوط، وضرورة المتابعة الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم والمرور الدورى على جميع محطات الوقود ومواقف السيارات لرصد أى خروقات والتعامل الفورى معها .
 
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محافظ البحيرة

زيادة اسعار الوقود

تعريفة المواصلات

زيادة الاسعار

اسعار المواصلات

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