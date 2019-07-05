مجلس إدارة تنشيط السياحة يعتمد الضوابط الجديدة للحملات المشتركة

كتبت آمال رسلان

اعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، الضوابط الجديدة التى تنظم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمى الرحلات للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، وذلك فى إطار قيام الهيئة بمراجعة وتطوير أدوات الترويج والتنشيط بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة فى هذا المجال عالمياً، وفى إطار سعى وزارة السياحة لتنويع أدوات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر بالخارج، وهى أحد أهم المحاور التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

ومن جانبه قال المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه تم وضع الضوابط الجديدة بعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلى القطاع الخاص الأعضاء فى مجلس إدارة الهيئة، لمراجعة معايير الحملات المشتركة السابقة وتحديثها لتحقيق أقصى مردود منها، وذلك فى إطار سعى الهيئة لمعالجة كافة المشاكل التى كانت تواجه شركات السياحة ومنظمى الرحلات، مضيفا أن الهيئة تقوم باستمرار بتقييم مردود تلك الحملات، سواء كان ذلك قبل أو أثناء أو بعد انطلاق تلك الحملات.



أبو الهول

وأكد أحمد يوسف، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن الهيئة تدرك أهمية ودور الحملات المشتركة فى دفع الحركة السياحية الوافدة الى مصر بالاشتراك مع شركات السياحة ومنظمى رحلات الذين تعتبرهم الهيئة شركاء فعليين فى الترويج للمقصد المصرى، موضحا أن الهيئة من خلال الحملات المشتركة تهدف إلى فتح أسواقا جديدة أو أسواقا ترغب فى زيادة حجم السياحة الوافدة منها الى مصر.



النيل

وأرسلت هيئة تنشيط السياحة، الضوابط الجديدة التى تنظم الحملات الدعائية المشتركة للاتحاد المصرى للغرف السياحية ولشركات السياحة ومنظمى الرحلات.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة يترأسه رئيس الهيئة ويضم رئيس اتحاد الغرف السياحية ورؤساء غرف الشركات والمنشآت الفندقية والمنشآت السياحية والعاديات، كما يضم خبراء فى مجال التسويق وممثلين عن قطاع الأعمال السياحى الخاص، وممثل عن وزارة السياحة، ورئيس سلطة الطيران المدنى وممثلين عن وزارات الثقافة والنقل.