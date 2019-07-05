متجيبهوش لنفسك...6 أطعمة تسبب ظهور حب الشباب على البشرة

كتبت نهير عبد النبى

حب الشباب من المشاكل المزعجة التى تؤثر على صحة ونضارة البشرة لذلك تحرص السيدات دائما على الابتعاد عن العادات الخاطئة التى تؤدى لظهور حب الشباب ولكن يجهلن الكثيرات منهن أن هناك بعض الأطعمة التى تزيد من ظهور حب الشباب، وحسب ما ذكره موقع healthline فهى:

1:الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات ومنها الخبز والحلويات.

2:منتجات الألبان تزيد من خطر الإصابة بحب الشباب ، حيث تزيد من معدل السكريات والانسولين فى الجسم.



ظهور حب الشباب

3:الافراط فى تناول الوجبات السريعة يزيد من خطر ظهور حب الشباب على البشرة نزرا لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون والزيوت.

4:الشيكولاتة ، تحتوى على كمبية عالية من السكريات والدهون التى تؤثر على صحة البشرة وتسبب حب الشباب والبثور السوداء.



حب الشباب

5:الفول السودانى، وهو من الأطعمة التى تسبب الحساسية ، كما يحتوى على بعض الخصائص التى تزيد من ظهور حب الشباب على البشرة.

6:البيض، قد يعانى البعض من حساسية البيض التى تسبب الالتهابات الجلدية والحكة وظهور حب الشباب على البشرة ، لذلك ينصح مرضى الحساسية بالحد من تناوله.