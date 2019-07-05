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مئات من أفراد الجيش الأمريكى شاركوا فى تأمين فعاليات يوم الاستقلال

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:14 ص
مئات من أفراد الجيش الأمريكى شاركوا فى تأمين فعاليات يوم الاستقلال ترامب يلقى خطاب يوم الاستقلال
أ ش أ

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أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن عدد العسكريين المشاركين فى احتفالية يوم الاستقلال الأمريكى تحت شعار (تحية لأمريكا) يتراوح ما بين 750 إلى 800 فرد.
وذكرت شبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية - التى أوردت النبأ - أن هذا العدد لا يشتمل على مئات آخرين من الحرس الوطني يعملون على تسهيل حركة المرور والسيطرة على الحالة الأمنية في شوارع العاصمة واشنطن.
من ناحية أخرى، أوضحت الشبكة أن حوالي 100 رحلة طيران قادمة من وإلى مطار رونالد ريجان الوطني سوف تتأثر بأنشطة وفعاليات يوم الاستقلال الأمريكي.


دونالد ترامب

يوم الاستقلال

الجيش الأمريكى

تحية لأمريكا

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