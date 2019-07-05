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لو طفلك مريض سرطان ازاى تدعميه نفسيا وتساعديه على العلاج

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:00 م
لو طفلك مريض سرطان ازاى تدعميه نفسيا وتساعديه على العلاج مريضة سرطان-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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السرطان واحد من أخطر الأمراض التى يتعرض لها البعض وخصوصا الأطفال، حيث إنه يؤثر على صحتهم الجسدية والنفسية،  فأثناء فترة العلاج يتعرض المريض لمضاعفات ومشاكل صحية أيضا، ومنها سقوط الشعر وشحوب الوجه والضعف العام فى الجسم.

لذلك لا بد أن يهتم الآباء بتعزيز الحالة النفسية لأبنائهم ووقايتهم من الاكتئاب الذى يتعرضون له، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك بعض النصائح للتعامل مع الأطفال مرضى السرطان، وهى:               

1:ابتعد عن التجاهل وتجنب الحديث مع الطفل عن المرض، فيجب أن تتحدثى مع طفلك عن المرض وأنه مرض بسيط ولكن يحتاج فترة طويلة من العلاج والصبر.

مريضة سرطان
مريضة سرطان

2:حفزى طفلك وشجعيه لتخطى مرحلة العلاج وخصوصا الكيماوى فهو من أصعب مراحل العلاج ويتعرض الطفل لسقوط الشعر والتعب الجسدى، فلا بد من مساندته وتشجيعه وسماعه دائما الكلمات التحفيزية مثل "أنت بطل، هانت، قربنا نخلص علاج وهترجع أحسن من الأول".

3:لا تشعرى الطفل بأنه مريض وتحرميه من الأشياء التى كان يفعلها قبل المرض مثل اللعب وممارسة الرياضة والروتين المعتاد له ولكن حفزيه ولا تشعريه بالفرق بينه وبين باقى الاطفال.

طفلة
طفلة

4:نظمى رحلة صغيرة لعائلتك وطفلك واحرصى على الذهاب للمكان الذى يفضله طفلك ليقضى وقت من الاسترخاء والهدوء النفسى بعيدا عن أجواء المستشفى والعلاج.

5: احرصى على الذهاب معه دائما لحضور جلسات الكيماوى حتى يشعر بقربك وحبك له.


طفلة

السرطان

مريضة سرطان

التعامل مع طفل السرطان

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