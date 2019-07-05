سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 08:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"كريم" تعلن التعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود.. فتحة العداد بـ9 جنيهات

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:10 م
"كريم" تعلن التعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار الوقود.. فتحة العداد بـ9 جنيهات تطبيق كريم
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة كريم مصر، عن التعريفة الجديدة لنقل الركاب داخل القاهرة والإسكندرية، وذلك بعد إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود صباح اليوم.
 
وبلغت التعريفة بالقاهرة 9 جنيهات لفتحة العداد بدلا من  7.7 جنيه، و3.19 جنيه لكل كيلو بدلا من 2.8 جنيه، و0.91 جنيه لكل دقيقة انتظار بدلا من 0.76 جنيه.
 
أما التعريفة بالإسكندرية بلغت 8 جنيهات لفتحة العداد بدلا من 6.94 جنيه، و3.43 جنيه لكل كيلو بدلا من 3.01 جنيه، و0.76 جنيه لكل دقيقة انتظار بدلا من 0.68 جنيه.
 
وقالت كريم، فى رسالة نصية لعملائها، إنها ملتزمة بتقديم أفضل خدمة من حيث الأمان والسعر المناسب والاعتمادية، مضيفة أن الزيادة فى أسعارها لضمان استمرارية الخدمة بالشكل الذى تعود عليه العملاء.
 
وطمأنت الشركة، العملاء أنه تم تحديث التطبيق ليعكس الأسعار الجديدة، وسيتم تطبيقها على التكلفة التقديرية التى تظهر فى التطبيق، كما أنها ستكون موضحة فى الفاتورة المفصلة التى يتم إرسالها بعد انتهاء الرحلة.
 
 
تعريفة كريم
تعريفة كريم
 
 

كريم

اسعار البنزين

البترول

تعريفة كريم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جولات تفقدية لمتابعة توافر المنتجات البترولية وانتظام حركة تداولها

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:30 م

البترول: توافر إمدادات البنزين والسولار بمحطات الوقود بمختلف المحافظات

الجمعة، 05 يوليه 2019 03:18 م

قطار الإصلاح الإقتصادى يصل بسلام.. ترشيد دعم الوقود يصل محطته الأخيرة.. الفقراء ومحدودى الدخل على رأس أولويات الحكومة.. "البترول" تعلن الأسعار الجديدة للمنتجات.. وإجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:20 م

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

الجمعة، 05 يوليه 2019 09:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة