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كبار قادة الجيش الأمريكى رفضوا حضور حفل عيد الاستقلال لاعتباره "مسيسا"

الجمعة، 05 يوليه 2019 01:15 م
كبار قادة الجيش الأمريكى رفضوا حضور حفل عيد الاستقلال لاعتباره "مسيسا" عيد الاستقلال فى أمريكا
وكالات الأنباء

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رفض كبار قادة الجيوش الأمريكية المشاركة فى الاستعراض العسكرى الذي أقيم أمس بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة، فى خطوة اعتبرت "ازدراء" بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم نقلا عن صحيفة التايمز الأمريكية.

 

وبرر "البنتاجون" غياب قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية وسلاح المارينز عن خطاب ترامب، بحجة "التضارب في الجدول الزمني".

 

وحضر الاحتفال وزير الدفاع بالوكالة مايك إسبر، ورئيس هيئة الأركان جوزيف دانفورد، فيما غاب عنه الأعضاء الكبار في المجلس العسكري الأعلى الأمريكى، واحتل النواب وأعضاء الكونغرس المشاركون في الاحتفال أماكن قادة الجيوش على المنصة.

 

ووزعت وزارة الدفاع الأمريكية 5000 بطاقة دعوة لحضور الاستعراض على العسكريين العاملين في البنتاجون، لكن عدد الحضور منهم لم يتجاوز الـ800 فقط.

 

وذكرت الصحيفة أن قادة الجيوش الأمريكية وصفوا الاحتفال الذي أقامه ترامب لمناسبة 4 يوليو، بالمسيس، وأفادت بأن "استخدام ترامب للقوات الأمريكية المسلحة يعد "جزءا لا يتجزأ من حملته الرئاسية".

 

وذكرت صحيفة "تايمز" أن ترامب الذي ألقى خطابه على مدرج نصب لنكولن التذكاري "انتهك التقاليد وتحدى الطابع اللاسياسي للمناسبة الوطنية".

 

وقدرت قناة "سي إن بي سي" كلفة الاحتفال بحوالي 94 مليون دولار، وبينما رفض البيت الأبيض تقديم تفاصيل حول كلفة الاستعراض، قال ترامب إنها "قليلة جدا مقارنة بما يستحق... نحن نملك الطائرات، ولدينا الطيارون والمطارات... كل ما نحتاج إليه هو الوقود".

 

الجدير ذكره أن ترامب كان قد أعرب عن رغبته في تنظيم واشنطن استعراضا عسكريا على غرار احتفالات "الباستيل" في باريس التي حضرها عام 2017 إلى جانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.


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