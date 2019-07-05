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فيديو جراف.. اعرف الدولة هتوزع استثماراتها فى العام المالى الجديد ازاى؟

الجمعة، 05 يوليه 2019 10:02 م
فيديو جراف.. اعرف الدولة هتوزع استثماراتها فى العام المالى الجديد ازاى؟ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت- هبة حسام

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كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط، عن خطة الدولة فى توزيع استثماراتها خلال العام المالى الجديد 2019-2020، الذى بدأ منذ أيام قليلة فى 1 يوليو الجارى، حيث تستهدف الدولة توزيع 40% من إجمالى قيمة الاستثمارات العامة  المخصصة بموازنة العام المالى الحالى على القطاعات السلعية، مثل الزراعة والكهرباء والصناعة والاستخراجات والتشييد والبناء.
 
فيما سيتم توزيع 34% على قطاعات الخدمات الإنتاجية، مثل التجارة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أظهرت بيانات الوزارة أنه من المستهدف توزيع 26% من حجم الإستثمارات العامة على قطاع الخدمات الاجتماعية والبشرية، مثل التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى والثقافة والشباب والرياضة.
 
يشار إلى أن، حجم الإستثمارات العامة المخصصة بموازنة العام المالى الحالى 2019 /2020، تبلغ 528 مليار جنيه، فيما كانت 410 مليار جنيه فى العام المالى المنتهى 2018 /2019، بارتفاع بلغت نسبته نحو 28.8%. 
 
 
 
 

الاستثمارات العامة

وزارة التخطيط

الموازنة الجديدة

العام المالى الحالى

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