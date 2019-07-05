"عشان ميضحكش عليك " .. تعرف على تعريفة أجرة المواصلات بالإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية – السيد فلاح - جمال حراجى

حددت إدارة مرور الإسماعيلية بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمحافظة الإسماعيلية، تعريفة أجرة المواصلات الداخلية وبين الإسماعيلية والمحافظات.

ورفعت الحكومة أسعار المنتجات البترولية بنسبة 1.25 جنيه عن كل لتر، وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشمل قرار تغير تعريفة المواصلات من مدينة الإسماعيلية للمحافظات والمدن والمراكز الأخرى، كالتالى: تعريفة التاكسى الداخلى داخل الحى 9 جنيه، ومن حى لحى آخر 10 جنيه، ومسافات طويلة داخل المدينة 13.5 جنيه.

من الإسماعيلية إلى المرج 24 جنيهًا، بدلاً 21 جنيه، و"الإسماعيلية- المنصورة"، 39 جنيه بدلاً من 35، و"الإسماعيلية- دمياط"، 34 جنيهًا بدلاً من 31 جنيه، و"الإسماعيلية- بورسعيد"، 22 جنيهًا بدلاً من 20 جنيه، و"الإسماعيلية- السويس"، 21 جنيهًا بدلاً من 18 جنيه، و"الإسماعيلية- الزقازيق"، 20 جنيه بدلاً من 18 جنيهًا، و"الإسماعيلية- بلبيس"، 20 جنيه بدلاً من 18 جنيهًا، و"الإسماعيلية- طنطا"، 36 جنيه بدلاً من 35 جنيه، و"الإسماعيلية- فاقوس"، 18 جنيه بدلاً من 16 جنيه، و"الإسماعيلية- سعود"، 16.5 جنيه بدلاً من 15 جنيه، و"الإسماعيلية- العريش"، 29 جنيه بدلاً من 26 جنيه، و"القنطرة شرق- العريش"، 29 جنيه بدلاً من 26 جنيه، و"القنطرة- المرج"، 30 جنيه بدلاً من 27 جنيه، و"التل الكبير- المرج"، 20 جنيه بدلاً من 18 جنيه، و"القصاصين- المرج"، 20 جنيه بدلاً من 18 جنيه، و"فايد- المرج"، 24 جنيه بدلاً من 20 جنيه، و"التل الكبير- الزقازيق"، 9.5 جنيه بدلاً من 8.5 جنيه، و"القصاصين- الزقازيق"، 11 جنيه بدلاً من 10 جنيه، و"القنطرة غرب- سعود"، 18 جنيه بدلاً من 16 جنيه، و"أبو صوير- الزقازيق"، 16.5 جنيه بدلاً من 15 جنيه، و"القنطرة شرق- بئر العبد"، 14.5 جنيه بدلاً من 13 جنيه، و"القنطرة غرب- فاقوس"، 18 جنيه بدلاً من 16 جنيه، و"القنطرة غرب- دمياط"، 31 جنيه بدلاً من 28 جنيه، و"القنطرة غرب- بورسعيد"، 18 جنيه بدلاً من 16 جنيه، و"الإسماعيلية- التل الكبير"، 10 جنيه بدلاً من 9 جنيه، و"الإسماعيلية- القصاصين"، 7.5 جنيه بدلاً من 6.5 جنيه، و"الإسماعيلية - فايد"، 8.5 جنيه بدلاً من 7.5 جنيه، و"الإسماعيلية – أبو صوير"، 4 جنيه بدلاً من 3.5 جنيه، و"الإسماعيلية – أبو خليفة"، 4 جنيه بدلاً من 4.5 جنيه، و"القنطرة – أبو خليفة"، 4 جنيه بدلاً من 3.5 جنيه، و"الإسماعيلية - سرابيوم"، 4.5 جنيه بدلاً من 4 جنيه، و"الإسماعيلية - القنطرة"، 7.5 جنيه بدلاً من 6.5 جنيه، و"الفردوس – أبو سلطان"، 7 جنيه بدلاً من 6 جنيه، و"الفردوس – المستقبل"، 4 جنيه بدلاً من 3.5 جنيه، و"الإسماعيلية – العاشر"، 13 جنيه بدلاً من 12 جنيه.

وأكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، على أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بزيادة تعريفة أجرة الركوب بشكل عشوائى، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماع عاجل وفورى فور إعلان القرار الوزارى بتحريك الأسعار ودراسة الآثار المتربة على رفع أسعار السولار والبنزين من كافة الجوانب لتحديد قيمة الزيادة فى تعريفة أجرة الركوب بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين سواء السائقين وأصحاب السيارات أو المواطنين الذين يستقلون المركبات فى حركة النقل من والى الإسماعيلية أو النقل الداخلى مع الأخذ فى الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأى شكل من الأشكال للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وكان محافظ الإسماعيلية عقد اجتماعًا عاجلًا بجميع أعضاء وقيادات الجهاز التنفيذى للمحافظة بحضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة واللواء سامى علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والعميد حمدى عبد النبى، مدير إدارة المرور ومديرى مديريات التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين والمرور ومشروع مواقف السيارات وممثلى كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة ردود الأفعال بعد إعلان القرارات الاقتصادية الوزارية الجديدة بزيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة.

وتم دراسة وإقرار الأسعار الجديدة لأجرة نقل الركاب واعتمادها رسميًا ومقترحات تحريكها بما لا يتجاوز زيادة قدرها نحو 15 % على الأكثر وإعلانها مباشرة بمختلف وسائل الإعلام وتعليق لافتات بجميع المواقف محددة لأسعار الأجرة الجديدة.

وأكد اللواء حمدى عثمان، على أنه سوف تكون هناك رقابة مشددة على جميع مواقف السيارات وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة التى حددتها اللجنة المختصة سواءً أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسى فى النقل الداخلى، مع الأخذ فى الاعتبار عدم الاستغلال أو المغالاة بأى شكل من الأشكال للتخفيف عن كاهل المواطنين.



تعريفة أجرة المواصلات بالإسماعيلية



تعريفة أجرة المواصلات بالإسماعيلية



تعريفة أجرة المواصلات بالإسماعيلية