"عشان ميضحكش عليك " .. أسعار التعريفة الجديدة للمواصلات بالسويس (صور)

السويس – السيد فلاح

اعتمد اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى، مشددا على ضرورة تفعيل القرار ومتابعة تنفيذه وعمل حملات مكثفة علي السيارات للإلتزام بالتعريفة المقررة وتوقيع الغرامات على الغير ملتزمين بها.

وشدد محافظ السويس، خلال اجتماع عقد بحضور اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة ومديري لجنة الإشراف علي المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة ومرفق النقل الداخلي ومركز المعلومات وإدارة الإعلام، علي إدارة المرور ومباحث المرور ولجنة الإشراف علي المواقف بمتابعة عمل محطات تموين الوقود علي مستوى الأحياء الخمسة للتأكيد من سير العمل بها، وتحديد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 65 جنيهًا مقابل التوصيل للمنازل بـ6 جنيهات وكذلك سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري 130 جنيه وتوصيلها 12 جنيهًا.



