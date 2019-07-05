عامل يمزق جسد جارة لخلافات بسب لهو الأطفال فى شبرا الخيمة

القليوبية-نيفين طه

مزق عامل جسد جارة بسكين حتي إرادة قتيلاً لخلافات بينهما بسبب لهو الأطفال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغًا بوفاة "محمد حسني ياسين" عامل مدابغ إثر طعنه بسلاح أبيض عدة طعنات بالذراعين والفخذين.

وجرى إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو"أسامة كمال الدين" عامل ومقيم دائرة القسم، لوجود خلافات بينهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذالك علي أثر خلافات على الجيرة ولهو الأطفال بينهما وتعدى المجنى عليه بالسب والشتم، فقام بإعداد سلاح أبيض "سكين" وأجهز عليه حتى أراده قتيلاً، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7306 إدارى القسم وتولت النيابة التحقيق.