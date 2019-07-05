سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 11:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

طيران التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ للحوثيين فى محافظة حجة اليمنية

الجمعة، 05 يوليه 2019 09:54 م
طيران التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ للحوثيين فى محافظة حجة اليمنية غارة جوية _ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مقاتلات التحالف العربى، اليوم الجمعة، غارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثى الانقلابية فى محافظة حجة شمال غربى البلاد، واستهدفت مقاتلات التحالف العربى منصة إطلاق صواريخ لميلشيا الحوثى الانقلابية شرق مزارع الجر، جنوب غرب مديرية عبس شمال المحافظة، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثى الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير المنصة.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) باستهداف المقاتلات الجوية تجمعات أخرى لميلشيا الحوثى الانقلابية فى ذات المنطقة.

وكانت مقاتلات التحالف العربى نفذت يوم الثلاثاء الماضى عدة غارات جوية استهدفت إحداها عربة قتالية للميلشيا فى منطقة الجروف جنوب شرق منطقة بنى حسن بمديرية عبس.

 


طيران التحالف

التحالف العربى

منصة إطلاق صواريخ

الحوثيين

محافظة حجة اليمنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

مصرع ملك الفحم وابنته فى حادث تحطم هليكوبتر بجزر البهاما قبل يوم من عيد ميلاده.. الملياردير الأمريكى بدأ حياته عصاميا فى عالم البيزنس.. بنى نفسه من الصفر ولقب بـ"رجل الخير".. وثروته تقدر بـ1.8 مليار دولار

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

صور.. الخطيب وإمام وكانو وإيتو يلتقطون صور تذكارية مع كأس أفريقيا

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

مفاجأة.. التنظيم الدولى للإخوان يلجأ لأجهزة أمنية دولية للضغط على مصر للإفراج عن متهمى تنظيم خلية الأمل.. محاولات التدخل تأتى تحت ستار الحريات.. والجماعة تخشى إفشاء المتهمين معلومات خطيرة عن خططها لتخريب الدولة

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

ارتفاع ضحايا الموجة الحارة بإسبانيا لـ5 أشخاص.. والسلطات ترفع حالة الطوارئ

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

الحكومة تشدد على تكثيف حملات المرور والتموين والتعامل بحسم مع أى مخالفة

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اللجنة المنظمة تعلن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة