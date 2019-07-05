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طرق التقدم لاختبار القدرات بإعلام بنى سويف .. تعرف عليها

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:32 ص
طرق التقدم لاختبار القدرات بإعلام بنى سويف .. تعرف عليها إعلام بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى

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قال الدكتور محمد زين عميد كلية الإعلام جامعة بنى سويف، اليوم الجمعة، إن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكلية ستبدأ غدا وحتى 20 يولية الحالى وسيقوم الطلاب بالدخول إلى موقع التنسيق الالكترونى وتسجيل رغبته فى أداء امتحان القدرات للإعلام والحصول على بيان مطبوع يحدد فيه مكتب التنسيق المكان والميعاد.

وأوضح زين، فى بيان له أن الطالب سيحضر بالبيان المطبوع إلى كلية الإعلام ويحصل على أذن فورى بملبغ 400 جنيه تدفع عن طريق مكاتب فورى بالجامعة وخارجها، وسيقوم الطالب بالدخول للامتحان عبارة عن 100 سؤال من بينهم 55 سؤال اختيارى، 45 سؤال صح وخطاً، ويتم توزيعهم على معلومات عامة محلية إقليمية ودولية 30 درجة، معلومات ومهارات إعلامية 40 درجة، معلومات لغوية "انجليزى - عربى" 30 درجة، وذلك بمدة الاختبار ساعة ونصف.

وأشار عميد كلية إعلام بنى سويف إلى أن الطالب يظلل على الاختيارات بالقلم الرصاص بورقة الاجابات ويسلم الطالب ورقتى الإجابة والأسئلة معانا ولا يسمح بدخول الطالب بأجهزة المحمول أو أى أجهزة إلكترونية.

 

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

كلية الإعلام

التنسيق الجامعى

اختبارات القدرات

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