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طرح فندق الباتروس بجنوب سيناء فى مزايدة علنية بعد تخلف المستأجر عن السداد

الجمعة، 05 يوليه 2019 08:04 م
طرح فندق الباتروس بجنوب سيناء فى مزايدة علنية بعد تخلف المستأجر عن السداد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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قالت محافظة جنوب سيناء، فى بيان لها، إنه نظرا لعدم التزام الشركة المتعاقدة مع المحافظة لاستئجار فندق الباتروس الكائن بمنطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ، لسداد القيمة الإيجارية في موعد استحقاقها مما حدي بالمحافظة اتخاذ الاجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة، حيث سبق منح الشركة أكثر من فرصة لتسوية موقفها دون جدوى.

وأضافت المحافظة: "بعد انتهاء مدة التعاقد، قامت المحافظة بالبدء في استلام الفندق لطرحه علي كافة المستثمرين في مزايدة علنية".

وأهاب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بجميع المستثمرين من لديهم مستحقات للمحافظة بسرعة تسوية تلك المستحقات وسداد حق الدولة في أسرع وقت حتي لا تضطر المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية لسداد مستحقات الدولة.

 

 

 

 


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