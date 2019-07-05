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طالبان يعترفان: ضائقة مالية دفعتنا لسرقة أموال تاجر بالطالبية

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:00 ص
طالبان يعترفان: ضائقة مالية دفعتنا لسرقة أموال تاجر بالطالبية كلابش- ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف طالبان، تم القبض عليهما، لاتهامهما بسرقة تاجر فى الطالبية، بأنهما قررا سرقة المجنى عليه، لمرورهما بضائقة مالية، واتفقا على خطة لتنفيذ الجريمة.

وأضاف المتهمان، أنهما توجها لمسكن المجنى عليه، وطرقا باب شقته، وفور فتحه لهما، هدده أحدهما بمطواة، وفتشا الشقة، واستوليا على 2000 جنيه، وهاتفين محمول، و4 فيزا كارد، وساعة يد، وفرا هاربين.

وأرشد المتهمان عن المسروقات، حيث استعادها رجال المباحث، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة، التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد تعرض تاجر عطور للسرقة بالإكراه على يد شخصين.

وأفاد المجنى عليه، أن المتهمين طرقا باب شقته وهدداه بأسلحة بيضاء، واستوليا على مبلغ 2000 جنيه،  وفيزا، ومتعلقات أخرى.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث، بإشراف العقيد محمد أمين مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد غراب وكيل فرقة المباحث، إلى أن طالبين وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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