ضبط 9 هاربين من أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمراكز قنا

قنا - وائل محمد

تمكنت مديرية أمن قنا، بالتنسيق بين ضباط البحث الجنائى، والأمن العام، من ضبط 9 هاربين من أحكام جنائية متنوعة بعدد من مراكز المحافظة خلال حملة أمنية مكبرة بقطاع الجنوب والسمال بمحافظة قنا.

كانت حملة مكبرة تحت إشراف اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، واللواء محمود حسن مدير المباحث، وبمشاركة ضباط مباحث أقسام ومراكز الشرطة بدائرة مديرية أمن قنا، استهدفت الحملات الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية على عدد من مراكز المحافظة، وتمكنت الحملات من ضبط 9 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم، بمراكز دشنا وفرشوط وابوتشت والوقف، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.