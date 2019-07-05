ضبط 7500 لتر سولار و50 طن دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

شنت الإدارة العامة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ،الحملات التموينية المكبرة، لضبط جرائم الغش التجارى، والتلاعب باموال الدعم خلال 24 ساعة الماضية، والتى أسفرت عن ضبط 1074 قضية تموينية متنوعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 19 قضية إسطوانات بوتاجاز، ضُبط خلالها على 205 أسطوانة، و10 قضايا مواد بترولية ضُبط خلالها7500 لتر "سولار، بنزين" كما تم ضبط 15 قضية دقيق مدعم وأقماح، ضبط خلالها 50,390 طن دقيق.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 241 قضية فى مجال مخالفات المخابر، قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها 1طن سكر ، 1681 عبوة زيت طعام وسلع غذائية.