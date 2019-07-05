ضبط 7 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل - محمد طارق

تمكن ضباط قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد احمد عبد الشافي، رئيس مباحث القسم، وإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط 6 متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بقصد البلطجة والاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهمين "مصطفي ج ا" 34 سنه وبحوزته 2طربة حشيش وفرد خرطوش، تحرر المحضر رقم 9013 جنايات قسم ثان المحله، وضبط "محمد ح ع ا "44سنة سنه وبحوزته فرد خرطوش فى المحضر 929 جنايات امن دولة طوارئ.

كما تم ضبط المتهم "محمد ص ع ا" 30 سنه مقيم وبحوزته 84 قرص مخدر بقصد الاتجار، وضبط المتهم ع ح ا ا " 37 سنه عاطل وبحوزته 13تذكرة هيروين فى المحضر 8807 جنايات قسم ثان المحله

وضبط المتهم" م ح م" 27 سنه عاطل مقيم وبحوزته 11قطعة حشيش فى المحضر 8780 جنايات قسم ثان المحله، وضبط "ف ا ا" 30 سنه وبحوزته طبنجة فى المحضر 932 جنايات امن دولة طوارئ، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وفى نفس السياق، ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، القبض على مسجل شقي خطر وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد هادي سالم رئيس مباحث كفر الزيات من ضبط "ي ع آل" 43 سنة مسجل شقي خطر ، مقيم بالدلحمون وبحوزتة 24 قطعة حشيش، مبلغ مالي .

تم نقل المتهم لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق.