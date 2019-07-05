ضبط 33 ألف لتر بنزين و2225 أسطوانة غاز قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء، بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 سيارات نقل محملين باسطوانات الغاز المنزلية بكمية بلغت 2225 أسطوانة غاز منزلية تم ضبطها باحد المخازن الكبيرة الطريق الصحراوى لتجميعها من السوق السوداء قبل زيادة الأسعار لإعادة بيعها لتحقيق ربح غير مشروع، وضبط 10 آلاف لتر سولار من أحد المحطات، وذلك للامتناع عن البيع للجمهور بناحية أبو المطامير.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 8000 لتر سولار من أحد المحطات، وذلك للامتناع عن البيع للجمهور بناحية دمنهور، وضبط عدد 10000 لتر بنزين بناحية حوش عيسى .

وكذلك ضبط 5700 لتر سولار من إحدى المحطات وذلك للامتناع عن البيع للجمهور بناحية دمنهور، أشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .