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ضبط 28 قطعة سلاح نارى بحوزة 26 متهما فى 24 ساعة

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:44 م
ضبط 28 قطعة سلاح نارى بحوزة 26 متهما فى 24 ساعة سلاح - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية وذلك من خلال مواصلة العمل بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من أجل زيادة الحملات الأمنية والانضباطية المكبرة بشكل يومى.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين سليم ، خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ، حيث تم ضبط 28 قطعة سلاح نارى بحوزة 26 متهم بجميع محافظات الجمهورية، وشملت المضبوطات بندقيتين آليتين و3 بنادق خرطوش، و3 طبنجات ، و20فرد محلى، و32  طلقة مختلفة الأعيرة،167 قطعة سلاح أبيض.

 


سلاح ابيض

خرطوش

بندقية آلية

طبنجات

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