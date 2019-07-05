ضبط 25535 مخالفة مرورية و1502 مخالفة مرافق فى 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية وذلك من خلال مواصلة العمل بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من أجل زيادة الحملات الأمنية والانضباطية المكبرة بشكل يومى.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين سليم ، خلال 24 ساعة عن ضبط 25 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة ، 3 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، وتشكيل عصابى ضم 3 متهمين إرتكبوا 7 حوادث متنوعة، وضبط ضبط 7 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، و ضبط 333 دراجة نارية مخالفة

كما تم فحص 97 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية 12 منهم، و ضبط 25535 مخالفة مرورية متنوعة، ضبط 25535 مخالفة مرورية متنوعة، و 1502 مخالفة مرافق متنوعة، ضبط 25 قضية مصنفات متنوعة.