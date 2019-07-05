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ضبط 1285 طن لحوم وأسماك فاسدة فى 24 ساعة

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:34 م
ضبط 1285 طن لحوم وأسماك فاسدة فى 24 ساعة لحوم فاسده - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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تمكنت شرطة التموين من ضبط 4قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، وضبط 38 قضية فى مجال الغش الغذائى، وضبط خلالها 11,576طن-4689عبوة فاسدة، وضبط 22 قضية فى مجال الغش غير غذائى ضبط خلالها 11,075طن بلاستيك و10545عبوة وقطعة مستحضرات تجميل وأدوات تصنيع، وضبط 660 قضية فى مجال المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 29 قضية فى مجال الأسماك و اللحوم ومصنعاتها ضُبط خلالها 1,285 طن لحوم، كما تم ضبط 17 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، وضُبط خلالها 2599 عبوة سجائر، و8 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية ضبط خلالها 15,500 طن أسمدة وأعلاف،  و3 قضايا فى مجال الألعاب النارية ضبط خلالها 7360وحدة ألعاب نارية".

 

 

 

 

 


اللحوم فاسدة

الثروة الحيوانية

العاب نارية

مستحضرات تمونية

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