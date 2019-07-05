ضبط 1000 لتر بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء بمحطة وقود شهيرة ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت حملة تموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز تحت إشراف مجدى الخضر وكيل المديرية للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لهم .

وقال محمد النجدى مدير الرقابة التموينية لــ"اليوم السابع" إن الحملة التى قادها خالد فهمى رئيس الرقابة التموينية ومحمد عوض وإبراهيم الدهرى وأشرف الداودى وهشام السعيد وياسر جمعة أسفرت عن ضبط محطة وقود شهيرة بنطاق حى الشرق تستولى على حصة تموينية من المواد البترولية بنزين 92 بكمية قدرها 1000 لتر بالمخالفة للقوانين التموينة وجارى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .