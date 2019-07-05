ضبط 100 قضية مخدرات بحوزة 113 متهمًا خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية وذلك من خلال مواصلة العمل بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من أجل زيادة الحملات الأمنية والانضباطية المكبرة بشكل يومى.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين سليم ، خلال 24 ساعة عن ضبط 100 قضية مخدرات بحوزة (113) متهم، شملت المضبوطات كمية من مخدر البانجو وزنت 1,520 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 9,020 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 568 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 10 جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 25 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 13كيلو جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 615 جرام، 2004قرص مخدر.