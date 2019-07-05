ضبط 10 آلاف لتر بنزين وسولار مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب الوقود المدعم إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة وقود بمركز حوش عيسى لتجميعها 10 آلاف لتر سولار وبنزين لبيعها فى السوق السوداء.

وضبط محطة وقود بمدينة دمنهور لامتناعها عن بيع كمية 8 آلاف لتر من السولار .

كما أسفرت الحملة عن ضبط محطة وقود بمركز أبو المطامير لامتناعها عن بيع كمية 10 آلاف لتر بنزين، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .