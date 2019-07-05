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ضبط مستودع غاز يبيع الأسطوانة ب 70 جنيه بالقليوبيه وتحرير محضر لصاحبه

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:28 م
ضبط مستودع غاز يبيع الأسطوانة ب 70 جنيه بالقليوبيه وتحرير محضر لصاحبه مستودعات اسطوانات البوتجاز
الفليوبية إبراهيم سالم

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شن اللواء مجدي الوصيف وكيل الوزارة رئيس مدينة شبرا الخيمة، ويرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، حملة للمرور على محطات تموين الوقود ومستودعات اسطونات البوتاجاز بالمدينة (شرق / غرب)، للتأكد من انتظام سير العمل والتزامهم بالبيع للمستهلك بالتسعيرة الجديدة التي اعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية صباح اليوم.
 
 
وأكد الوصيف، أن الحملة جاءت بناءا على توجهات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بعمل حملات لمتابعة الالتزام بالتسعيرة الجديدة للوقود واسطوانات البوتاجاز بمحطات الوقود والمستودعات، مشيرا إلي أنه تم التاكد من وضع لافتات إرشادية بالأسعار الجديدة وتعديل العدادات الرقمية لطلمبات تموين الوقود وإزالة اية مشاكل فورية قد تحدث وذلك بحضور مسئولي تموين شرق وغرب ، مسئولي الرقابة التجارية ، مدير المتابعة الميدانية ، عضو المكتب الفني.
 
 
وأوضح، أنه قام بالمرور على 9 محطات لتموين الوقود بنطاق حي شرق، و5 محطات بنطاق حي غرب شبرا الخيمة ووجد انتظام سير العمل والالتزام بالتسعيرة الجديدة المحددة، كما قام بالمرور على 4 مستودعات لاسطوانات البوتاجاز بنطاق حي غرب، و 6 بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، وأثناء المرور تلاحظ وجود مستودع بنطاق حي غرب يقوم ببيع اسطوانة البوتاجاز باعلى من التسعيرة المحددة بمبلغ 70 جنيها بدلا من 65 جنيه، وعلى اثر ذلك تم تحرير محضر جنحة بيع باعلى من التسعيرة بواسطة مفتش تموين حي غرب وعلى الفور تم التنبيه بضرورة وضع ملصق بالاسعار الجديدة حتى تكون معلنة للمواطنين وتم وضعه في حينه .
 

اخبار القليوبية

اسعار الوقود

محطات الوقود

مستودعات البوتجاز

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