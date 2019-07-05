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ضبط محاولة تهريب لطائرتى تجسس فى مطار برج العرب

الجمعة، 05 يوليه 2019 11:15 م
ضبط محاولة تهريب لطائرتى تجسس فى مطار برج العرب
كتب هانى عثمان - أسماء على بدر

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ضبط رجال جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ، محاولة تهريب طائرتى تنصت وتجسس بالمخالفة لقانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكيا.

واوضحت المصادر،  أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، تم الإشتباه في الراكب ا . ع . ر مصرى الجنسية، وبتفتيش حقائبه تبين وجود طائرة صغيرة الحجم أسود × أبيض مدون عليها TELLO مزود بكاميرا بداخل علبة خاصة بها ممزقة وبدون جهاز تحكم عن بعد وطائرة ماركة SYMA- X5VW أحمر × أبيض اللون مزوده بكامير ومكان لشريحة ميموري ومعها جهاز تحكم عن بعد والطائرتان صنع الصين، مخباتين بين طيات الملابس بحقائبه .

من جانبه قرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانىء الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط وتحريز المضبوطات.


طائرة تجسس

جمارك المطار

برج العرب

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