ضبط عامل لتنقيبه عن آثار فى الدرب الأحمر

كتب عبد الله محمود

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عامل، وذلك أثناء قيامه بأعمال حفر بالعقار الذى يقطن به، وذلك بقصد التنقيب عن الاثار، حيث ضبط بحوزته أدوات ومعدات حفر خاصة لذلك الغرض.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، عن قيام عامل بأعمال حفر بالعقار محل سكنه بقصد التنقيب عن الأثار.

عقب تقنين الإجراءات القانوينة، وبإعداد الأكمنة، حيث تم ضبطه أثناء قيامه بأعمال الحفر داخل العقار، وعثر بداخله على (حفرة 2 متر بعمق 15 متر)، كما تم ضبط مجموعة من الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهته اعترف بقيامة بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.