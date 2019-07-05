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ضبط طن من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

الجمعة، 05 يوليه 2019 05:31 م
ضبط طن من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم دقيق مدعم -ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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ضبطت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، طن و50 كجم دقيق بلدي مدعم، بحوزة مدير مسئول مخبز بلدي بقرية سنهور البحرية، بمركز سنورس، بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء.
 
 
كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط طن و50 كجم دقيق بلدي مدعم، بحوزة "م.ع.ع" (37 سنة-مدير مسئول مخبز بلدي بقرية سنهور البحرية بمركز سنورس، وبرفقته "د.ع" (49 سنة-مستأجر المخبز)، بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء.
 
تحرر محضر بالواقعة، رقم 364 لسنة 2019م جنح أ د ط مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
 
 

الفيوم

محافظة الفيوم

الحملات التموينية بالفيوم

مديرية أمن الفيوم

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