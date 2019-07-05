ضبط أسلحه نارية ومواد مخدرة وتحرير 1520مخالفة وتنفيذ 3200 حكم بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفرالشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفي، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار،مدير إدارة البحث الجنائي،من ضبط5 أسلحة نارية"طبنجه ،3 فرد خرطوش، و 2 بندقية خرطوش"، وضبط 500جرام حشيش و240 جرام هيروين،و550جرام بانجو، بحوزة عاطلين بكفر الشيخ .

كما تمكنت الحملة من ضبط 45 قضية تموينيه متنوعه منها ضبط دقيق وأقماح، وإستيلاء على الدعم، وعدم الاعلان عن أسعار غذائية والغير غذائيه،وعدم حمل شهاده صحية،ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملة من إزالة 320حالة اشغالات ، وتمكنت الحملة المرورية من تحرير 1520مخالفة مروريه متنوعه ،وضبط 23دراجه بخاريه. ، كما تمكنت حملة تنفيذ الاحكام 4قضايا حكم جنايه،وتنفيذ3200حكم قضائي متنوع مابين حكم حبس جزئي،وحبس مستأنف ،وغرامات جزئيه ومستأنفه.