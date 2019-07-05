صور.. هندوراس تشيع 26 شخصا لقوا حتفهم إثر غرق زورقهم قبالة الساحل الشرقى

وكالات

شهدت مدينة بويرتو لمبيرا فى هندوراس جنازة الصيادين، والذين لقوا حتفهم أمس الخميس، إثر غرق زورقهم قبالة الساحل الشرقي لهندوراس المطل على البحر الكاريبى.

وقال الكابتن خوسيه ميزا، المتحدّث باسم الجيش، إن "هناك 47 ناجياً و26 قتيلاً"، مشيراً إلى أنّ هذه الأرقام مصدرها قطع تابعة لسلاح البحرية منتشرة في الكاريبي قبالة سواحل موسكويتا حيث غرق الزورق.

وأوضح المتحدّث العسكري أن السفينة "واللي" أبحرت من ميناء "غراسياس آ ديوس" إثر افتتاح موسم صيد الكركند الصخري ولكنّها غرقت لأسباب لا تزال مجهولة بالقرب من جزيرة كايو غوردا على بعد حوالي 30 أو 40 ميلاً بحرياً من رأس "غراسياس آ ديوس".