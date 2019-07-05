صور.. مرافق الغربية تشن حملات ليلية بمدينة طنطا

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر الإشغال للمخالفين بالطريق العام، ورفع الإشغالات بالطريق الإدارى، وغلق مقاهى بدون ترخيص بدون ترخيص، كما تمت إزالة حواجز خرسانية بالطريق العام تعوق حركة المرور .



حملة مرافق



حملة مسائية لشرطة المرافق



حملة مسائية لشرطة مرافق الغربية