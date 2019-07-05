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صور.. مرافق الغربية تشن حملات ليلية بمدينة طنطا

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:11 ص
صور.. مرافق الغربية تشن حملات ليلية بمدينة طنطا حملة مسائية لشرطة المرافق
الغربية محمد طارق

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شنت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرافق ليلية مكبرة بمدينة طنطا لرفع الإشغالات، لتسيير الحركة المرورية بالتعاون مع رؤساء الأحياء وقسم المرور . 

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر الإشغال للمخالفين بالطريق العام، ورفع  الإشغالات  بالطريق الإدارى، وغلق مقاهى بدون ترخيص بدون ترخيص، كما تمت إزالة حواجز خرسانية بالطريق العام تعوق حركة المرور .

 

حملة مرافق
حملة مرافق

 

حملة مسائية لشرطة المرافق
حملة مسائية لشرطة المرافق
حملة مسائية لشرطة مرافق الغربية
حملة مسائية لشرطة مرافق الغربية
حمله مسائية لمرافق الغربية
حمله مسائية لمرافق الغربية

 

 


حملات ليلية

شرطة المرافق

طنطا

مديرية أمن الغربية

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