صور.. مرافق الغربية تشن حملات ليلية بمدينة طنطا

شنت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرافق ليلية مكبرة بمدينة طنطا لرفع الإشغالات، لتسيير الحركة المرورية بالتعاون مع رؤساء الأحياء وقسم المرور .
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر الإشغال للمخالفين بالطريق العام، ورفع الإشغالات بالطريق الإدارى، وغلق مقاهى بدون ترخيص بدون ترخيص، كما تمت إزالة حواجز خرسانية بالطريق العام تعوق حركة المرور .
حملة مرافق
حملة مسائية لشرطة المرافق
حملة مسائية لشرطة مرافق الغربية
حمله مسائية لمرافق الغربية
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