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صور.. مدينة الأقصر تقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام المخلفات

الجمعة، 05 يوليه 2019 07:45 م
صور.. مدينة الأقصر تقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام المخلفات حملات نظافه
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل عمال النظافة بمدينة الأقصر، من حملاتهم اليومية لتجميل وتنظيف شوارع المحافظة، حيث قالت هدية ثابت مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل، أنه يتم خروج حملات يومية لنظافة شوارع المدينة لتجميلها أمام السائحين والأهالي، حيث أنه تم إطلاق حملة بالتنسيق مع رئاسة حي جنوب وقطاع نظافة جنوب، حملة مكبرة للنظافة العامة بنطاق حى جنوب، وتم ورفع كل أكوام القمامة والرتش والمخلفات ونظافة امتداد شارع المدينة المنورة وصولا الي منطقة ميدان العوامية بجوار مدرسة الشهداء، مشيرةً إلي أنه تم رش الشارع بعد الأنتهاء من أعمال كنس الآتربة الناعمة بواسطة المكنسة الآلى والعمال ومعدات المدينة .
 
وأضافت هدية ثابت – في بيان صحفي-  أن الحملات أسفرت عن رفع قمامة بمعدل 3 سيارات نقل 3م، وكذا رفع وإزالة حوالي 3 سيارات نقل 3م تقريبا أتربة ناعمة، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، بشأن تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف أحياء مدينة الأقصر، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر.
 
وأوضحت مساعد رئيس مدينة الأقصر لشئون النظافة والتجميل، أنه تم أيضاً إطلاق حملة مكبرة للنظافة العامة بنطاق الحى ورفع كل أكوام القمامة والرتش والمخلفات وكسر ونظافة شارع صلاح سالم قبلى وبحري وغسيل أرصفة الكورنيش بواسطة المكبس الالي ومعدات المدينة وعمال الحى، بدءاً من معدية الأهالي وصولاً حتى مرحباً، وكذلك شارع التجارة بالوردية الثانية، مضيفأ أنه تم استكمال أعمال النظافة بالحي بالوردية الليلية وتم تنفيذ حملة نظافة لكنس الأتربة الناعمة من الأرصفة ورشها بالمياة(الغسيل) بشارع صلاح سالم بواسطة المكنسة الالى والعمال، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر وتوجيهات المهندس حاتم جابر عبد الحارث، سكرتير عام المدينة، بشأن تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف أحياء مدينة الأقصر ورفع كل تجمعات القمامة والرتش من جميع حاويات القمامة وبؤر تجمعات القمامة.
 
مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات (1)
مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات 

مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات (2)
مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات 

مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات (3)
مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات 

مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات (4)
مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات 

مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات (5)
مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات

مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات (6)
مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات 

مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات (7)
مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات

مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات (8)
مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات 

مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات (9)
مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات 

مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات (10)
مجلس مدينة الأقصر يقود حملات النظافة والتجميل بالشوارع ورفع أكوام الأتربة والمخلفات

 


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حملات تجميل شوارع الاقصر

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رفع اكوام القمامة بالاقصر

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