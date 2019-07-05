صور.. محافظ البحيرة يتفقد حركة سيارات الأجرة بعد اعتماد التعريفة الجديدة

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ مجمع المواقف، وذلك بعد اعتماد التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود.

وقام محافظ البحيرة بمتابعة جميع الخطوط الرابطة بين المراكز بعضها البعض وبين المحافظة وباقى المحافظات، وكذا أتوبيسات النقل الداخلى وسيارات السيرفيس.

كما التقى محافظ البحيرة العديد من المواطنين بمدن ومراكز المحافظة على جميع الخطوط، وكذلك التقى عددا من السائقين اطمئن منهم على حسن سير العمل.

كما قامت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وحازم الأشمونى السكرتير المساعد بتفقد انتظام حركة المواصلات الداخلية وسيارات التاكسى داخل مدينة دمنهور .