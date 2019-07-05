صور... قائد ريال مدريد يستمتع بشاطئ أبو منقار فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

استمتع سيرحيو راموس، قائد نادي ريال مدريد الاسباني، برحلة بحرية علي شواطئ جزيرة أبو منقار الخلابة بصحبة زوجته وعائلته.

ونشر راموس صورا له عبر صفحته الشخصية علي انستجرام بصبحة أولاده وزوجته وعائلته، والتي أظهرت جمال شواطئ أبو منقار الخلابة.

وتعد شواطئ جزيرة أبو منقار من الشواطئ الفريدة من نوعها، حيث إنها تتميز بشواطئ رملية ومياه صافية وتبلغ مساحتها قرابة 2 كيلو متر مربع، وتظهر علي شواطئها أسماك النيمو وبعض الكائنات البحرية المختلفة.

وكانت جزيرة أبو منقار، يقضي عليها قديما السكان المحليون بالغردقة أوقات الأعياد لكونها جزيرة سطحية وليس بها صخور ومرتفعات، ومحميات البحر الأحمر تفتحها لهم كل عيد.

ووصل قائد الريال للغردقة الثلاثاء الماضي بصحبة زوجتة وعائلته، واحتفل راموس بعيد ميلاد شقيقته بالغردقة، ووصفها بأنها تعد له الأخت والصديق، حيث جهز الفندق محل إقامته تورتة له عليها صورته.



راموس في الغردقة

راموس في الغردقة

راموس في الغردقة

سيرجيو راموس

راموس في الغردقة

راموس في الغردقة