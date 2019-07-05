صور.. فرع ثقافة أسوان ينظم عروضا فنية وموسيقى وكورال أطفال

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة أسوان، مساء الجمعة، حيث أقيم بقصر ثقافة أسوان عرض لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم عرضا قدمت الفرقة مجموعة من التبلوهات النوبية والأسوانية منها "التاتا، النجرشاد، الكف، الأراجيد"، أعقبها عرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة محمود مغازى قدمت الفرقة مجموعة من الأغانى "تملى فى بالى يا حبيبى، وحشتنى، نسم علينا الهواء، الحب كله".

كما أقام قصر ثقافة كوم أمبو عرضا لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة كوم أمبو بقيادة أحمد عبد الحميد قدمت الفرقة مجموعة متميزة من الأغانى، منها "أهو دا اللى صار، سنة وسنتين، مصر يا أم الدنيا، وطنى الأكبر، محمد نبينا".