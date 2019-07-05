صور.. فحص 1510 مواطنا فى قافلة علاجيه بـ"أنفسط" ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية علاجية بقرية "انفسط" بمركز الواسطى شمال المحافظة، وفحص الأطباء خلالها 1510 مواطنا، وذلك بتوجيهات من الدكتورة وفاء الصادق مدير ادارة القوافل بالوزارة، و المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، و الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .

وأشار بيان لصحة بنى سويف اليوم الجمعة إلى أن القافلة المجانية التى نفذت خلال يومين بإشراف من دكتورة هايدى عبدالوهاب منسق عام القوافل بالمديرية، ضمت 12 عيادة فى 10 تخصصات و فحص معمل الدم 176 حالة - معمل الطفيليات 32 - بينما أجريت الأشعة لـ 17 حالة، والموجات فوق الصوتية لـ 32 حالة، علاوة على تحويل 27 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، واستخراج 6 قرارات علاج على نفقة الدولة، بالاضافة إلى عقد ندوات التثقيف الصحى بحضور 140 سيدة، وشملت موضوعات عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الأسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - أورام الثدى - الأمراض الغير سارية.

قافلة علاجيه بـأنفسط



قافلة علاجيه بـأنفسط



قافلة علاجيه بـأنفسط



قافلة علاجيه بـأنفسط



قافلة علاجيه بـأنفسط



قافلة علاجيه بـأنفسط



قافلة علاجيه بـأنفسط