سوبر كورة
Ads
الجمعة، 05 يوليه 2019 03:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شركة مياه الأقصر تنظم ندوة للتوعية بترشيد الإستهلاك

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:51 م
صور.. شركة مياه الأقصر تنظم ندوة للتوعية بترشيد الإستهلاك جانب من الندوة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ندوة توعية بمركز تدريب الشركة بأهمية ترشيد إستهلاك المياه، بحضور الشيخ يوسف نوبى الأقصر إمام الأوقاف بالأقصر،والذى ألقى الضوء فى كلمته على رفض الدين للإسراف فى مياه الشرب، خاصة أن مصر تعانى من قلة فى المياه نتيجة التزايد السكانى مع ثبات حصتها فى مياه نهر النيل.

وتحدث الدكتورة أمانى محمد المدنى مدير عام العلاقات العامة والتوعية بالشركة، وقدمت ندوة وعرض تقرير عن نسبة إستهلاك الفرد من المياه خلال السنوات الآخيرة مما أدى إلى زيادة الحاجة لترشيد الإستهلاك، كما القى وليد الإدفاوى مدير إدارة التوعية والمسئول الإعلامى بالشركة، ندوة تعريف بتطبيق 125، وهو يعد التطبيق الأول للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والذى يهدف الى وصول المواطن بشكل أسرع للإبلاغ عن الشكوى ودفع الفاتورة وإرسال مقترح، كما تستطيع الشركة عن طريقه إرسال رسائل توعية للمواطنين والتنويه عن الأعطال، حيث يدخل ذلك فى إطار تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة المواطنين.

 

ندوة للتوعية بترشيد إستهلاك لمياه الأقصر (5)
ندوة للتوعية بترشيد إستهلاك لمياه الأقصر 

 

ندوة للتوعية بترشيد إستهلاك لمياه الأقصر (1)
ندوة للتوعية بترشيد إستهلاك لمياه الأقصر
ندوة للتوعية بترشيد إستهلاك لمياه الأقصر (2)
ندوة للتوعية بترشيد إستهلاك لمياه الأقصر 
ندوة للتوعية بترشيد إستهلاك لمياه الأقصر (3)
ندوة للتوعية بترشيد إستهلاك لمياه الأقصر 
ندوة للتوعية بترشيد إستهلاك لمياه الأقصر (4)
ندوة للتوعية بترشيد إستهلاك لمياه الأقصر 

 


شركة مياه الشرب بالاقصر

ندوة توعية بترشيد استهلاك المياة

وزارة الاوقاف

ترشيد استهلاك المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سوبر كورة يكشف شرط محمد عواد للعب فى صفوف الزمالك

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

سكرتير عام الكاف يشكر الحكومة المصرية على تنظيم امم افريقيا الاستثنائى

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أجيرى: منتخب مصر جاهز لمواجهة "الأولاد".. وليس لدينا أزمة هجومية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

أحمد المحمدى: طموحنا أكبر من الأزمات ونستهدف كأس الأمم الأفريقية

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

بـ 4.7 مليون إسترلينى.. اعرف القصة الكاملة لبيع تمثال توت عنخ آمون فى لندن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

فيديو معلوماتى.. إزاى تحافظى على صحة طفلك وتحميه من الأمراض؟

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

شاهد.. أجمل أهداف "روبن" بعد إعلان اعتزاله كرة القدم

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

البترول تعلن زيادة أسعار المنتجات البترولية وبنزين 80 يسجل 6.75 جنيه

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

سوبر كورة.. كل ما فاتك من كوبا أمريكا 2019 × 9 أرقام.. فيديوجراف

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

شاهد.. راموس ينشر صوراً جديدة لرحلته فى الغردقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

"العدالة والتنمية" يبدأ مخطط إفشال أكرم أوغلو فى أسطنبول.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة