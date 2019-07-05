صور.. شركة مياه الأقصر تنظم ندوة للتوعية بترشيد الإستهلاك

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ندوة توعية بمركز تدريب الشركة بأهمية ترشيد إستهلاك المياه، بحضور الشيخ يوسف نوبى الأقصر إمام الأوقاف بالأقصر،والذى ألقى الضوء فى كلمته على رفض الدين للإسراف فى مياه الشرب، خاصة أن مصر تعانى من قلة فى المياه نتيجة التزايد السكانى مع ثبات حصتها فى مياه نهر النيل.

وتحدث الدكتورة أمانى محمد المدنى مدير عام العلاقات العامة والتوعية بالشركة، وقدمت ندوة وعرض تقرير عن نسبة إستهلاك الفرد من المياه خلال السنوات الآخيرة مما أدى إلى زيادة الحاجة لترشيد الإستهلاك، كما القى وليد الإدفاوى مدير إدارة التوعية والمسئول الإعلامى بالشركة، ندوة تعريف بتطبيق 125، وهو يعد التطبيق الأول للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والذى يهدف الى وصول المواطن بشكل أسرع للإبلاغ عن الشكوى ودفع الفاتورة وإرسال مقترح، كما تستطيع الشركة عن طريقه إرسال رسائل توعية للمواطنين والتنويه عن الأعطال، حيث يدخل ذلك فى إطار تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة المواطنين.



ندوة للتوعية بترشيد إستهلاك لمياه الأقصر



ندوة للتوعية بترشيد إستهلاك لمياه الأقصر



ندوة للتوعية بترشيد إستهلاك لمياه الأقصر



ندوة للتوعية بترشيد إستهلاك لمياه الأقصر