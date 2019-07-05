صور.. شاطئ بورفؤاد يستقبل المصطافين بالخيام والشماسى بدون رسوم

بورسعيد محمد فرج

تتمتع شواطئ بورسعيد وبور فؤاد باستقبال المصطافين على شواطئها بدون رسم دخول رغم ما تتحلى بها من جمال الطبيعة الساحرة التى تجذب الزائرين من جميع المحافظات وبأسعار تنافسية لجذب العديد من الراغبين فى سياحة اليوم الواحد

تقديم أسعار تنافسية

وقال الحاج سيد عوض من مؤجرى الشماسى والخيام أن العاملين بالشاطئ يحرصون دوما على تمتع الأسر بالخصوصية ومراعاة الآداب العامة وتقديم أسعار تنافسية تجذب المصطافين مضيفا: بأنه يتم التنبيه على الشباب الوافدين إلى الشاطئ عدم اصطحاب أى مواد مخدرة أو التعدى على خصوصية غيرهم وفى حال ورود شكاوى من اية مضايقات يتم التدخل والاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر مع مراعاة توفير كافة الخدمات التى تتناسب.

الاستمتاع باغانى السمسمية

ويضيف عبد النور حسنين من محافظة شرقية لـــ" اليوم السابع " أنه تعود مع أسرته وخاصة بعد انتهاء من الامتحانات وبد الأجازة الصيفية نتوجه إلى شاطئ بورسعيد ولكن هذا العام كان قاصرا على شاطئ بورفؤاد كنوع من التغيير فضلا عن الاستمتاع بأغانى السمسية على ضفاف الشاطئ الخالى من الأحجار .

مصيف بورفؤاد بدون رسوم

ومن جانبهم أكد اصحاب الشماسى حرصهم على تقديم كافة الخدمات مع توفير دورات المياه التى تتناسب مع جميع الأعمار والوقوف على المشاكل التى تواجههم على الشاطئ وإيجاد الحلول العاجلة لجذب الوفود الشبابية والأسر التى تأتى من محافظة الشرقية والإسماعيلية لما يتمتع به مصيف بورفؤاد من حيث الأسعار والمياه الصافية والرمال الناعمة وبركن للسيارات بدون رسوم .