صور.. حملة مكبرة لضبط سرقات التيار الكهربائى بجمرك الإسكندرية وإزالتها

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة للتصدى لسرقة التيار الكهربائى حول ميدان المساجد بأبى العباس، وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة شرطة المرافق العميد حسن الإمام.

وخلال الحملة تم ضبط كافة حالات سرقة التيار الكهربائى وإزالة التوصيلات المخالفة التى كانت مُثبتة بعناية وتم الاستعانة بمتخصصى الشبكات لإزالتها.

كما تم التحفظ على المخالفات من عدد كبير من مئات الأمتار من الأسلاك، وإزالة آلاف من المصابيح الصغيرة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتعهد بمنع عودتهم مرة أخرى.

جاء ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على ترشيد الطاقة والحفاظ على حق الدولة وعدم السماح بإهداره، وبناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بفرض الانضباط فى شوارع المحافظة.

ووجهت المهندسة سحر شعبان باستمرار حملات ضبط سرقة تيار الكهرباء بكافة أنحاء حى الجمرك، لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات، وشددت على عدم سماحها بالتعدى على المصلحة العامة للدولة.

وتم تنفيذ الحملة من خلال إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحي، وشبكات كهرباء الجمرك، وذلك بمرافقة الكول الأمنى وبتأمين قوات قسم شرطة الجمرك.



حملة مكبرة لضبط سرقات التيار الكهربائى بجمرك الإسكندرية



حملة مكبرة لضبط سرقات التيار الكهربائى بجمرك الإسكندرية