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صور.. حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق وغلق محال مخالفة شرق الإسكندرية

الجمعة، 05 يوليه 2019 02:05 م
صور.. حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق وغلق محال مخالفة شرق الإسكندرية حملة ازالة الاشغالات
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت لجنة الغلق بحى شرق الإسكندرية، 2 قرار غلق إدارى بنطاق حى شرق لمحلات مخالفة بدون ترخيص، حيث تمكنت اللجنة من غلق وتشميع محل بيع وصيانة كمبيوتر ومحل بيع نظارات بمنطقة سموحة.

وجاءت الحملة بحضور رئيس لجنة الغلق وأعضاء اللجنة وبمصاحبة قوة أمنية من قسم شرطة سيدى جابر، تنفيذا لتعليمات اللواء وحيد رضوان رئيس الحى بتنفيذ كافة قرارات الغلق وتشميع كافة المحلات المخالفة وغير المرخصة بنطاق الحى.

من جهة أخرى شنت إدارة إشغال الطريق بحى شرق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والحدايد والكتل الخرسانية والكاوتش التالف بنطاق الحى.

واستهدفت الحملة شارع بوباستس منطقة كليوباترا حيث تم إزالة عربات الباعة الجائلين وكذلك الكاوتش والحواجز الخرسانية وجميع التعديات على حرم الطريق، وذلك بحضور مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونيه.

 

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الاسكندرية

اخبار الاسكندرية

محال مخالفة

غلق محال مخالفة

ازاله اشغالات

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