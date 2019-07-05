صور.. حملة مسائية مكبرة لإزالة إشغالات الطريق وسط الإسكندرية

شن حى وسط الإسكندرية حملات مسائية لإزالة الإشغالات، وذلك تفعيلا لقرار المحافظ رقم 17 لسنة 2019 بفرض غرامات يومية على إشغالات المقاهى والكافيهات والمحلات لردع المخالفين .

وشن حى وسط حملة مكبرة على إشغالات شارعي طريق الجيش، والسلطان عبد الحميد، تحت إشراف اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط، وبقيادة أيمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق وبالتعاون بين إدارة الإشغال، وإدارة الإيرادات بالحى، وتم خلالها تحصيل الغرامات الفورية المقررة من المخالفين.

من جهة أخرى شن الحى حملة مكبرة لإزالة الإعلانات واللافتات القماشية المخالفة بشوارع: باتريس لومبا، سليمان يسرى محيط الاستاد، وميدان زويل، وجلال الدسوقى، ومحرم بك، ميدان الرصافة، وعبد القادر الغرياني.

وتم خلال الحملة إزالة جميع اللافتات المخالفة، وذلك فى إطار تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط لشوارع الحى.